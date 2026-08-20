Brighton tjáir sig um framtíð Baleba

Paul Barber, framkvæmdastjóri Brighton, útilokar ekki að Carlos Baleba yfirgefi félagið í sumar en vildi lítið gefa upp um áhuga Manchester United.
Barber var spurður beint á talkSPORT hvort Baleba væri á leið til United.
„Það er ekki eitthvað sem ég get talað um núna,“ sagði Barber.
Hann bætti við að Brighton væri alltaf tilbúið að skoða tilboð sem væru skynsamleg fjárhagslega, en félagið þyrfti jafnframt að tryggja að leikmannahópurinn væri nægilega sterkur.
„Carlos er gríðarlega hæfileikaríkur ungur miðjumaður sem hefur staðið sig mjög vel hjá okkur og vakið áhuga stærstu félaga heims síðustu ár. Sjáum hvert þetta leiðir.“
Manchester United hefur verið sterklega orðað við Baleba undanfarið og Brighton virðist því ekki hafa lokað dyrunum á möguleg félagaskipti.