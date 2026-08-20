Biðla til stuðningsmanna að hætta að syngja niðrandi söngva um Palestínu

West Ham hefur biðlað til stuðningsmanna félagsins um að hætta að syngja söngva sem heyrðust í 2-2 jafnteflinu gegn Burnley í fyrstu umferð ensku B-deildarinnar um síðustu helgi.
Söngurinn tengist Manor Solomon, nýjum leikmanni West Ham og ísraelska landsliðsins, og inniheldur skilaboð gegn Palestínu.
West Ham segir sönginn bæði niðrandi og sundrandi og minnir stuðningsmenn á ábyrgð þeirra þegar þeir mæta á leiki liðsins.
„Við hvetjum stuðningsmenn okkar til að syngja hátt um félagið og leikmennina sem klæðast treyjunni, en aldrei með þeim hætti sem skapar sundrung eða móðgar aðra stuðningsmenn,“ segir meðal annars í yfirlýsingu West Ham.
Solomon gekk í raðir West Ham frá Tottenham í sumar. Þessi 27 ára gamli kantmaður hefur leikið 49 landsleiki fyrir Ísrael og þekkir B-deildina vel eftir að hafa hjálpað Leeds að vinna hana á þarsíðustu leiktíð.