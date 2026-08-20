Barcelona fylgist með málum Kane - Vona að hann skrifi ekki undir

Barcelona fylgist grannt með samningaviðræðum Harry Kane við Bayern München.
Samkvæmt Daily Mail hefur enski landsliðsfyrirliðinn sett það í forgang að leysa framtíð sína hjá þýsku meisturunum, þar sem honum líður vel. Kane er kominn inn á síðasta ár samnings síns og vill sjálfur fá nýjan þriggja ára samning.
Barcelona hefur þegar látið vita af áhuga sínum og fylgist með þróun mála, sérstaklega þar sem Atletico Madrid heldur fast í Julian Alvarez, sem er sagður vera helsta skotmark Börsunga í framlínuna.
Kane skoraði 61 mark í 51 leik fyrir Bayern á síðasta tímabili þegar liðið vann tvöfaldan sigur innanlands.
„Við erum rólegir og ég held að þeir séu það líka. Nú er tíminn til að byrja að ræða saman þar sem aðeins eitt ár er eftir,“ sagði Kane.
Al Hilal hefur einnig áhuga á honum, þó félagið vinni jafnframt að mögulegum kaupum á Ollie Watkins.