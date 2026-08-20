Arteta svarar fyrir kjaftasögurnar um einn sinn efnilegasta leikmann

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segist vera algjörlega sannfærður um að Myles Lewis-Skelly verði áfram hjá félaginu þegar félagaskiptaglugginn lokar.
Chelsea spurðist fyrir um hinn unga leikmann fyrr í sumar og Manchester United hefur einnig fylgst lengi með honum.
Þegar Arteta var spurður hvort hann væri viss um að Lewis-Skelly yrði áfram svaraði hann einfaldlega: „100 prósent.“
Arteta viðurkenndi þó að Arsenal þyrfti að eiga erfið samtöl við leikmenn vegna stærðar hópsins. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus og Ethan Nwaneri hafa allir verið orðaðir við brottför.
„Þetta er mjög erfiður tímapunktur. Við þurfum að horfast í augu við raunveruleikann með heiðarleika og gegnsæi,“ sagði Arteta.
Hann bætti við að félagið vildi þó helst hafa hópinn eins stóran og mögulegt væri eftir lærdóm síðasta tímabils, þegar meiðsli settu strik í reikninginn.
„Því dýpri sem hópurinn er, því betra. En leikmennirnir þurfa að finna að þeir séu metnir og mikilvægir.“