Arsenal ætlar að halda áfram að reyna að kaupa ungstirni af United

Arsenal ætlar að halda áfram viðræðum við Manchester United um kaup á James Scanlon, samkvæmt The Standard.
Hinn 19 ára gamli sóknarsinnaði miðjumaður hefur verið hjá United frá árinu 2021 eftir að hafa áður verið í akademíu Derby.
Scanlon á þegar 24 A-landsleiki að baki fyrir Gíbraltar þrátt fyrir ungan aldur og hefur því safnað talsverðri reynslu með landsliðinu.
Hann var á láni hjá Swindon tímabilið 2025/26 og skoraði eitt mark í sex leikjum.
Arsenal er sagt bjartsýnt á að persónuleg kjör verði ekki vandamál ef félögin ná saman um kaupverðið.
Viðræður standa því fyrst og fremst um upphæðina sem Arsenal þarf að greiða United fyrir leikmanninn.
Scanlon er talinn spennandi framtíðarkostur og gæti styrkt breidd Arsenal til lengri tíma.