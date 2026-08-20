Alonso bannar nokkrum leikmönnum að æfa með liðinu - Nokkur stór nöfn

Chelsea hefur sett upp annan æfingahóp sem vinnur að hluta til aðskilinn frá aðalliðshópi Xabi Alonso, en þar eru meðal annars Liam Delap og Nicolas Jackson.
Báðir gætu yfirgefið félagið áður en glugginn lokar, annað hvort varanlega eða á láni. Mykhailo Mudryk hefur einnig tekið þátt í æfingum með hópnum eftir að keppnisbanni hans vegna lyfjamáls lauk.
Chelsea vill þó forðast ásakanir um svokallaðan „bomb squad“, þar sem leikmenn eru settir algjörlega til hliðar. Seinni hópurinn æfir á sama svæði, á sama tíma og með aðgang að sömu aðstöðu og aðalliðið.
Félagið segir hópinn vera breytilegan eftir álagi og þörfum Alonso. Danny Welbeck, Jordan Henderson, Tosin Adarabioyo og yngri leikmenn hafa einnig tekið þátt í þessum æfingum.
Chelsea er með mjög stóran hóp og vinnur nú að því að fækka leikmönnum áður en tímabilið hefst.