Sláandi verðmunur á enska boltanum – Ísland sker sig úr

Íslenskir knattspyrnuáhugamenn þurfa að greiða meira fyrir sjónvarpsáskrift að ensku úrvalsdeildinni en knattspyrnuáhugamenn í nokkru öðru landi, miðað við samantekt The Athletic.
Í ítarlegri úttekt miðilsins er kostnaður við að fylgjast með ensku úrvalsdeildinni borinn saman á milli landa. Þar sker Ísland sig verulega úr.
Mánaðaráskrift að þeim stöðvum Sýnar Sport sem sýna enska boltann kostar samkvæmt úttektinni um 14.500 íslenskar krónur. Til samanburðar kostar áskriftin aðeins tæpar 600 krónur á mánuði í Tyrklandi.
Munurinn er slíkur að tveggja ára áskrift að beIN Sports í Tyrklandi kostar minna en einn mánuður á Íslandi.
Danmörk og Svíþjóð eru einnig meðal dýrari landanna en Ísland trónir á toppnum þegar horft er á sjálft áskriftarverðið.
Myndin breytist þó nokkuð þegar verðið er sett í samhengi við meðaltekjur í hverju landi. Árskostnaður íslenskrar áskriftar nemur samkvæmt The Athletic um 1,82 prósentum af meðalárslaunum Íslendings.
Í því samhengi er Ísland langt frá því að vera dýrast. Í Albaníu kostar áskriftin til að mynda tæplega fimm prósent af meðalárslaunum. Íslendingar greiða því mjög hátt verð í krónum talið, en það breytir aðeins stöðunni þegar tekið er mið af kaupmætti og tekjum.
Einnig fá íslenskir áskrifendur að sjá alla 380 leiki ensku úrvalsdeildarinnar. Til samanburðar fá Bretar, sem greiða tæplega 40 prósentum minna, ekki að sjá neina leiki sem hefjast klukkan 15 á laugardögum (14 á Íslandi á sumartíma), en þá eru einmitt jafnan spilaðir flestir leikir í einu.
Hér að neðan má sjá tölurnar í samantekt The Athletic í heild.