Yfirmaður ensku úrvalsdeildarinnar viðurkennir að City málið hafi tekið of langan tíma

Richard Masters, framkvæmdastjóri ensku úrvalsdeildarinnar, viðurkennir að niðurstaða í máli Manchester City vegna meintra brota á fjárhagsreglum hafi tekið lengri tíma en búist var við.
City var ákært í febrúar 2023 og lauk 12 vikna málflutningi fyrir óháðri þriggja manna nefnd í desember 2024. Enn hefur engin niðurstaða verið birt.
„Ég viðurkenni að þetta hefur tekið lengri tíma en búist var við og ég skil að fólk vilji fá að vita sem fyrst hvað er í gangi,“ sagði Masters við BBC.
Hann sagði málið gríðarlega flókið og að úrvalsdeildin yrði að leyfa ferlinu að klárast með eðlilegum hætti.
City er sakað um fjölmörg brot á fjárhagsreglum og einnig um að hafa ekki unnið nægilega með rannsókn deildarinnar. Félagið neitar öllum ásökunum.
Verði City fundið sekt um alvarlegustu brotin gætu mögulegar refsingar meðal annars falist í háum sektum, stigafrádrætti eða jafnvel falli úr deildinni.