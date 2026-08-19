Wright telur að þetta lið gæti óvænt barist við Arsenal um titilinn í vetur

Ian Wright telur Chelsea líklegt til að veita Arsenal keppni um Englandsmeistaratitilinn á komandi tímabili.
Arsenal hefur titilvörnina gegn nýliðum Coventry á föstudag en Wright telur Chelsea geta komið á óvart eftir að hafa lent í tíunda sæti á síðustu leiktíð. Xabi Alonso er tekinn við liðinu og reynsluboltar eins og Jordan Henderson og Danny Welbeck komnir.
„Ég held að Chelsea geti barist um titilinn ef Alonso byrjar vel og nær að þétta vörnina. Hann hefur fengið inn reynslumeiri leikmenn og ég sé þá alveg komast á gott skrið og eru í engri Evrópukeppni,“ sagði Wright.
Hann telur Manchester City og Liverpool meiri spurningamerki eftir stjóraskipti sín í sumar. City hefur auk þess misst Rodri, Bernardo Silva og John Stones.
Wright nefnir Nottingham Forest einnig sem lið sem gæti komið á óvart undir stjórn Oliver Glasner.