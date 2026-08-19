Tottenham setur stefnuna á það að kaupa þrjá sóknarmenn á næstu dögum

Tottenham vonast til að bæta allt að þremur sóknarmönnum við hópinn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Samkvæmt Sky Sports er draumasviðsmynd félagsins að fá Savinho frá Manchester City, Cody Gakpo frá Liverpool og auk þess nýjan miðherja.
Savinho er sagður tilbúinn að ganga til liðs við Tottenham, en City vill fyrst finna arftaka. Brottfarir Rodri og Tijjani Reijnders hafa einnig sett strik í reikninginn hjá Englandsmeisturunum.
Tottenham bíður jafnframt eftir því að Liverpool klári kaup á Bradley Barcola og mögulega Ibrahim Mbaye frá PSG áður en félagið leggur inn tilboð í Gakpo.
Takist ekki að fá Hollendinginn er Pedro Neto hjá Chelsea sagður koma til greina.
Tottenham vill einnig hefðbundinn markaskorandi í fremstu víglínu og er Omar Marmoush hjá City á óskalistanum.
Félagið hefur þegar eytt yfir 200 milljónum punda í sumar, meðal annars í Sandro Tonali, Matheus Fernandes og Jan Paul van Hecke.