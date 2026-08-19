Tíðindi frá Liverpool - Búnir að taka tilboði Inter í miðjumanninn

Inter hefur náð samkomulagi við Liverpool um kaup á miðjumanninum Curtis Jones.
Fabrizio Romano greinir frá því að munnlegt samkomulag sé komið á milli félaganna og að heildarverðmæti viðskiptanna verði um 35 milljónir evra.
Jones hefur einnig náð samkomulagi við Inter um persónuleg kjör og er nú verið að undirbúa læknisskoðun.
Hinn 25 ára gamli Englendingur er uppalinn hjá Liverpool og hefur leikið mikilvægt hlutverk í aðalliðinu undanfarin ár, bæði sem miðjumaður og í framarri stöðum.
Inter hefur leitað að frekari styrkingu á miðjunni og virðist nú hafa landað einum af sínum helstu kostum.
Ef allt gengur eftir í læknisskoðuninni ætti félagaskiptunum að verða formlega lokið á næstu dögum.