Þrír miðjumenn í skoðun hjá Manchester City

Manchester City undirbýr frekari breytingar á miðjunni eftir að Rodri gekk til liðs við Barcelona og Tijjani Reijnders samdi við Al-Qadsiah.
Samkvæmt enskum götublöðum er Adam Wharton hjá Crystal Palace einn þeirra leikmanna sem City fylgist með. Ayyoub Bouaddi hjá Lille er einnig á listanum og hefur félagið áður verið orðað við Enzo Fernandez hjá Chelsea.
Elliot Anderson er þegar kominn til City frá Nottingham Forest fyrir háa upphæð, en Enzo Maresca vill bæta enn frekar við miðjuna.
Chelsea er sagt hafa sett 120 milljóna punda verðmiða á Fernandez, en sú upphæð gæti hafa hækkað. Lille metur Bouaddi á um 85 milljónir punda.
Verðmiðinn á Wharton liggur ekki fyrir, en Crystal Palace gæti horft til sambærilegra upphæða og félagið hefur fengið fyrir aðra lykilmenn.