Þetta er upphæðin sem Arsenal greiðir fyrir Konsa

Í morgun bárust fréttir af því að Arsenal nálgaðist kaup á Ezri Konsa, varnarmanni Aston Villa. Nú er leikmaðurinn á leið í læknisskoðun.
Enski landsliðsmaðurinn hefur verið orðaður við Arsenal í allt sumar, en Englandsmeistararnir vildu fá inn miðvörð til að fylla skarð William Saliba, sem verður frá næstu mánuði.
Um tíma var þó útlit fyrir að það yrði jafnvel ekker af skiptunum og voru fleiri leikmenn orðaður við Arsenal, til að mynda Jarrell Quansah hjá Bayer Leverkusen.
Nú eru kaupin hins vegar að ganga í gegn og greina helstu miðlar nú frá því að Skytturnar greiði Villa um 50 milljónir punda fyrir Konsa, sem getur spilað í miðverði og hægri bakverði.
Konsa hefur leikið 286 leiki fyrir Aston Villa frá komu sinni árið 2019. Hann lék 48 leiki á síðustu leiktíð þegar Villa vann Evrópudeildina og tryggði sér sæti í Meistaradeildinni.