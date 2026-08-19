Svona verður breiddin í hópnum hjá United við komu Baleba

Manchester United gæti verið komið með nægilega sterkan leikmannahóp til að berjast á tveimur vígstöðvum ef félagið gengur frá kaupum á Carlos Baleba frá Brighton.
United er sagt nálgast kaup á miðjumanninum fyrir um 65 milljónir punda og myndi hann bætast við öfluga miðju félagsins.
Baleba myndi veita liðinu meiri kraft, hraða og varnargetu á miðsvæðinu og gæti orðið mikilvægur þegar United þarf að dreifa álagi milli ensku úrvalsdeildarinnar og Meistaradeildarinnar.
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Hópurinn virðist nú mun breiðari en undanfarin ár og samkeppni um stöður hefur aukist verulega.
Stóra spurningin verður þó hvort liðið hafi næga stöðugleika og markaskorun til að berjast um Englandsmeistaratitilinn og fara langt í Meistaradeildinni.