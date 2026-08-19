Sungu um að hann hati Palestínu - Flestir gagnrýna það harðlega

Stuðningsmenn West Ham hafa sætt harðri gagnrýni fyrir söng um nýjan leikmann liðsins, Manor Solomon, þar sem kemur fyrir and-palestínsk lína.
Solomon gekk til liðs við West Ham frá Tottenham fyrir fimm milljónir punda í síðustu viku og lék sinn fyrsta leik gegn Burnley á sunnudag.
Í leiknum heyrðist hluti stuðningsmanna West Ham syngja um ísraelska landsliðsmanninn og í textanum var vísað til þess að hann „hati Palestínu“.
Myndbönd af söngnum hafa farið víða á samfélagsmiðlum og hefur honum verið harðlega mótmælt, meðal annars af stuðningsmönnum West Ham sjálfs.
„Þetta er skammarlegt,“ skrifaði einn stuðningsmaður, en annar sagði sönginn vera „algjörlega úr takti við raunveruleikann“.
Solomon varð einnig fyrir sambærilegum söngvum þegar hann lék með Leeds tímabilið 2024/25. Leeds fordæmdi þá söngvana opinberlega og hótaði leikvangsbanni þeim sem yrðu staðnir að verki.
Solomon skoraði í 2-2 jafntefli West Ham gegn Burnley.