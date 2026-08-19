Stórstjarna opnar sig um ástand sitt - Tvisvar hnigið niður með skömmu millibili

Jamal Musiala hefur tjáð sig eftir að hafa hnigið niður í annað sinn á aðeins þremur dögum með Bayern Munchen.
Musiala þurfti að fara af velli eftir að hafa hnigið niður í æfingaleik gegn RB Leipzig og svipað atvik átti sér stað gegn Heidenheim í gær.
Þjóðverjinn hefur nú greint frá því að hann glími við stutt og tímabundin köst sem rekja megi til truflunar í taugakerfinu. Hann segir vel hægt að meðhöndla ástandið og að læknar hafa ekki áhyggjur af ví að heilsufari hans hraki frekar.
„Fyrst og fremst þá líður mér vel. Ég skil að margir hafi áhyggjur en mig langar að róa fólk,“ skrifaði Musiala á Instagram.
Hinn 23 ára gamli Musiala segist vera undir nánu eftirliti sérfræðinga og hefur fengið grænt ljós á að halda áfram að spila fótbolta.
„Það var mín persónulega ósk að takast á við þetta og halda áfram að gera það sem hjálpar mér mest, að lifa mínu daglega lífi og halda áfram að stunda það sem ég hef ástríðu fyrir, fótboltann.“