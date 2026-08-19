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DV
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Sjáðu afar vandræðalega uppákomu: Konan gekk í burtu þegar hann ætlaði að kyssa hana fyrir framan myndavélarnar

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Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 08:30

Knattspyrnumaðurinn Lucho Rodriguez lenti í vandræðalegu augnabliki þegar hann var kynntur sem nýr leikmaður Cruzeiro í Brasilíu á dögunum.

Úrúgvæinn stillti sér upp fyrir myndatöku ásamt kærustu sinni, fyrirsætunni og áhrifavaldinum Antonelu Ciavaglia. Rodriguez ætlaði að kyssa hana en hún tók ekki eftir því og gekk í burtu. Hann stóð vandræðalegur eftir.

Myndband af atvikinu fór fljótt í dreifingu en Antonela útskýrði síðar að hún hefði alls ekki verið að hafna kærastanum. Hún hefði einfaldlega verið mjög stressuð, ekki áttað sig á hvað hann ætlaði að gera og viljað gefa honum sviðsljósið á stóru stundinni.

Þetta má sjá hér að neðan. 

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