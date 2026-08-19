Óvænt tíðindi frá Old Trafford - Nálgast kaup á

Manchester United er nálægt því að ná fullu samkomulagi við Brighton um kaup á Carlos Baleba.
Samkvæmt Sky Sports er fimm ára samningur þegar tilbúinn fyrir miðjumanninn og læknisskoðun verður skipulögð fljótt þegar félögin hafa gengið endanlega frá kaupunum.
Endanlegt kaupverð og greiðslufyrirkomulag hefur ekki verið ákveðið, en búist er við að upphæðin verði yfir 60 milljónum punda.
Baleba er sagður undirbúa ferð til Manchester á meðan viðræður klárast.
United hefur fylgst lengi með leikmanninum og gerði meðal annars fyrirspurn um hann í janúarglugganum.
Hann hefur verið eitt helsta skotmark félagsins í sumar og yrði þriðji miðjumaðurinn sem United fær til liðs við sig eftir Andrey Santos og Youri Tielemans.