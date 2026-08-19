Newcastle og Manchester City komin í viðræður

Newcastle hefur hafið viðræður við Manchester City um kaup á spænska miðjumanninum Nico Gonzalez.
Newcastle þarf að endurbyggja miðjuna eftir að Bruno Guimaraes fór til Arsenal og Sandro Tonali til Tottenham í sumar.
Samkvæmt The Athletic hafa félögin átt í viðræðum um Gonzalez en þær eru þó ekki komnar langt. City er sagt tilbúið að selja þennan 24 ára gamla leikmann til að fjármagna frekari leikmannakaup.
Gonzalez kom til City frá Porto fyrir um 52 milljónir punda í febrúar í fyrra. Hann lék 41 leik á síðustu leiktíð en fékk færri tækifæri þegar leið á tímabilið.