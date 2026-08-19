Neitaði að greiða fjárkúgara himinháa upphæð og kynferðislegt myndband af honum fór í dreifingu

Það vakti athygli fyrir nokkrum árum þegar rússneski knattspyrnumaðurinn Artem Dzyuba varð fyrir fjárkúgun eftir að myndband af honum gæla við sig komst í hendur manns sem hann þekkti. The Upshot rifjar þetta upp.
Maðurinn sem um ræðir krafðist þess sem nemur tæplega 620 milljónum íslenskra króna, gegn því að birta ekki myndbandið af Dzyuba. Hann neitaði að greiða og myndbandið fór í kjölfarið í dreifingu.
Rússneska öryggisþjónustan FSB rannsakaði málið og hafði meðal annars undir höndum upptökur af samskiptum Dzyuba og fjárkúgarans.
Málið vakti gríðarlega athygli í Rússlandi og Dzyuba var tímabundið tekinn úr landsliðshópnum. Ákvörðunin var umdeild og tugþúsundir skrifuðu að lokum undir áskorun á hendur rússneska knattspyrnusambandinu um að hann yrði kallaður aftur inn í liðið.
Það var ekki eina samstaðan sem fólk sýndi á þessum tíma en tveir flugmenn flugu flugvél þannig að hún myndaði getnaðarlim á korti Flightradar. Vakti þetta mikla athygli, en afraksturinn má sjá hér að neðan.
Hinn 37 ára Dzyuba hefur alla tíð spilað í heimalandinu og lék hann síðast með Akron Tolyatti í efstu deild. Hann yfirgaf félagið fyrr á þessu ári.
Dzyuba lagði landsliðsskóna á hilluna í fyrra.