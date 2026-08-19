Mudryk líklega að taka óvænt skref

Chelsea er tilbúið að lána Mykhailo Mudryk í sumar og nýliðar Coventry eru sagðir líklegur áfangastaður Úkraínumannsins.
Mudryk sneri aftur á völlinn fyrr í þessum mánuði eftir að hafa sætt löngu lyfjabanni. Hann hefur komið þrisvar inn á í æfingaleikjum Chelsea en var utan hóps gegn Real Sociedad um síðustu helgi.
Samkvæmt Teamtalk vill Chelsea ekki selja Mudryk þar sem félagið sér enn framtíð fyrir hann á Stamford Bridge.
Coventry er sagt sækjast eftir því að fá þennan 25 ára gamla kantmann á láni. Chelsea goðsögnin Frank Lampard er stjóri liðsins og félagið því opið fyrir því að senda hann þangað.