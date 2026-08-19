Konsa á leið til London í læknisskoðun - Var að klára að kveðja alla hjá Villa

Arsenal hefur náð samkomulagi við Aston Villa um kaup á enska landsliðsvarnarmanninum Ezri Konsa.
David Ornstein hjá The Athletic greinir frá því að kaupverðið sé 51 milljón punda auk mögulegra árangurstengdra greiðslna.
Konsa, sem er 28 ára, kvaddi liðsfélaga sína og starfsfólk Aston Villa í dag og er væntanlegur í læknisskoðun hjá Arsenal á fimmtudag.
Varnarmaðurinn hefur verið ofarlega á óskalista Arsenal í sumar og virðist félagið nú vera að ganga frá einni stærstu varnarmannafjárfestingu sinni í glugganum.
Konsa hefur verið lykilmaður hjá Aston Villa undanfarin ár og getur bæði leikið sem miðvörður og hægri bakvörður.
Takist allt samkvæmt áætlun verður hann næsta stóra viðbót Mikel Arteta við leikmannahóp Arsenal fyrir komandi tímabil.