Jóhann Berg að íhuga að hætta - Hleypur á laugardaginn fyrir gott málefni

Jóhann Berg Guðmundsson, landsliðsmaður í knattspyrnu segist íhuga það að leggja skóna á hilluna. Hann hefur verið án félags síðan í febrúar.
Jóhann sem hefur átt afar farsælan feril á Englandi og í fleiri löndum lék síðast í Abu Dhabi, hann hefur fengið nokkurn fjölda tilboða en ekki viljað stökkva á það.
„Það er alveg í umræðunni, þetta er ákvörðun sem við fjölskyldan förum að taka. Það fer að koma að ákvörðun," sagði Jóhann Berg á Bylgjunni í morgun um það hvort hann væri að íhuga að hætta í fótbolta.
Hann segir að ákvörðun muni liggja fyrir á næstunni. „Við gefum þessu nokkrar vikur í að taka ákvörðun, það er búið að vera langur ferill. Þetta hefur verið frábært, það er ekkert útilokað eins og er.“
Nú þegar Jóhann er án félags mun hann hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu fyrir Krýsuvíkursamtökin og er að safna áheitum fyrir þau samtök.
Jóhann segist skoða það að halda áfram en það þarf ýmislegt að ganga upp. „Á þessum tímapunkti þarf þetta vera á nógu spennandi, það virkar ekki að vera á 80 prósent. Þetta þarf að vera eitthvað sem mig langar að gera almennilega.“
„Það geta verið laun, góður staður til að búa á með fjölskyldunni.“
Jóhann segir í viðtalinu á Bylgjunni að hann sé farin að skoða skrefin eftir ferilinn.
„Því nær sem þetta er, þá spáir maður í því hvað maður vill. Eitthvað tengt fótbolta er það sem maður vlil gera, þjálfun er eitthvað sem maður gæti skoðað. Eitthvað tengt fótbolta, það skemmtilegasta er að spila fótbolta.“
„Það er skrýtið þegar þú hefur spilað fótbolta svona lengi, að það styttist í endastöð. Maður sér fullt af fótboltamönnum sem eiga erfitt eftir ferilinn, ég hef átt farsælan feril og get verið stoltur af því.“