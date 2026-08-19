Ítalska félagið skoðar framherja á Englandi - Horfa til United og Chelsea

Napoli hefur sett Joshua Zirkzee hjá Manchester United og Nicolas Jackson hjá Chelsea á óskalista sinn í leit að nýjum framherja.
Samkvæmt Gianluca Di Marzio hjá Sky á Ítalíu hefur ítalska félagið þegar kannað möguleikann á að fá þá báða. Gabriel Jesus hjá Arsenal hefur einnig verið skoðaður.
Napoli þarf þó líklega að losa leikmann áður en hægt verður að ganga frá kaupum á nýjum sóknarmanni. Noa Lang er talinn líklegastur til að fara, en Atalanta hefur spurt um lánssamning og Ajax og Galatasaray hafa einnig sýnt áhuga.
Chelsea metur Jackson á um 65 milljónir punda og er búist við að hann yfirgefi Stamford Bridge áður en glugginn lokar. Aston Villa hefur lengi fylgst með honum.
Zirkzee hefur á sama tíma verið orðaður við Juventus og brottför hans gæti opnað dyrnar fyrir Manchester United að sækja annan framherja áður en félagaskiptaglugginn lokar.