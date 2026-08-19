Hafnaði því að fara til Newcastle - Fjölskyldan hafði efasemdir um borgina og flug þangað

Joao Palhinha er nú talinn mjög ólíklegur til að ganga til liðs við Newcastle United frá Bayern München.
Samkvæmt Sky Sports bauð Bayern Palhinha til Newcastle í síðustu viku, en viðræður komust aldrei almennilega af stað. Ein ástæðan er sögð vera efasemdir fjölskyldu leikmannsins um flutning til Tyneside.
Fjölskyldan er sögð hafa áhyggjur af skorti á reglulegu beinu flugi frá heimaborg Palhinha, Lissabon, til Newcastle. Heimildarmaður Sky Sports segir að Newcastle hafi jafnvel verið tilbúið að útvega einkaflugvél fyrir fjölskylduna til að auðvelda heimsóknir.
Fjölskylda Palhinha vill helst að hann snúi aftur til Lissabon og Benfica er nú talið fremst í kapphlaupinu um miðjumanninn.
Palhinha vonast enn eftir mögulegum félagaskiptum til Aston Villa, en Bayern hefur útilokað lánssamning.
Benfica virðist því líklegasti áfangastaðurinn, takist félaginu að semja við Bayern um varanleg kaup.