Gæti snúið aftur til Englands eftir aðeins eitt ár hjá Evrópumeisturunum

Tottenham skoðar þann möguleika að kaupa Illia Zabarnyi, varnarmann Paris Saint-Germain, áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Tottenham hefur þegar eytt 228 milljónum punda í sumar en Roberto De Zerbi vill bæta við miðverði eftir að Cristian Romero fór til Atletico Madrid.
Samkvæmt Teamtalk hefur Tottenham kannað stöðu Zabarnyi en ekki enn hafið formlegar viðræður. Úkraínumaðurinn gekk til liðs við PSG frá Bournemouth fyrir 57 milljónir punda síðasta sumar og varð Evrópumeistari með liðinu á sinni fyrstu leiktíð.
Zabarnyi er 23 ára og er sagður geta yfirgefið PSG í sumar. Hann þekkir vel til ensku úrvalsdeildarinnar eftir að hafa verið í tvö og hálft ár hjá Bournemouth.