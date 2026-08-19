Fyrirsætan vekur athygli berbrjósta á ströndinni - „Þá þurfum við að gera það tvisvar daginn eftir“

Spænska fyrirsætan Jessica Goicoechea hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti nýjar myndir úr herferð fyrir sundfatamerkið sitt, Goi.
Goicoechea, sem áður var í sambandi með Marc Bartra, fyrrum leikmanni Barcelona, hefur lengi verið áberandi á Instagram og starfar bæði sem fyrirsæta og frumkvöðull.
Nýjustu myndirnar fengu mikil viðbrögð frá fylgjendum hennar, en þar stillti hún sér upp á ströndinni og auglýsti nýjustu línu merkisins.
Goicoechea hefur áður talað afar opinskátt um kynlíf og samband sitt við Bartra. Í spænska þættinum La Resistencia sagði hún frá óvenjulegu „samkomulagi“ þeirra um kynlíf.
Bartra sagði þar að markmiðið hefði verið að stunda kynlíf „alla daga sem við hittumst“.
Goicoechea bætti þá við í léttum tón, „Ef við gerum það ekki einn daginn, þá þurfum við að gera það tvisvar daginn eftir.“
Hún ræddi einnig eitt sinn ferð til Balí án Bartra og sagði að skortur á næði hefði gert það erfitt fyrir þau að halda uppteknum hætti þegar þau voru í sundur.
Parið var saman á árunum 2021 til 2024, en samkvæmt spænskum fjölmiðlum lauk sambandinu án mikilla illinda.
Eftir sambandsslitin var Goicoechea um tíma með spænska ruðningsmanninum Manu Moreno, en hún og Bartra hafa síðar aftur fylgt hvort öðru á samfélagsmiðlum.
Bartra er uppalinn hjá Barcelona og lék þar meðal annars með Lionel Messi áður en ferillinn leiddi hann til fleiri stórliða í Evrópu.