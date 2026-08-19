Framtíð Darwin Nunez komin á hreint

Darwin Nunez er á leið til nýliða Diriyah í sádiarabísku úrvalsdeildinni, en miklar vangaveltur hafa verið uppi um framtíð hans upp á síðkastið.
Nunez gekk til liðs við Al-Hilal frá Liverpool síðasta sumar fyrir rúmar 46 milljónir punda og skoraði níu mörk í 24 deildarleikjum. Hann missti sæti sitt í leikmannahópi félagsins eftir komu Karim Benzema vegna takmarkana á fjölda erlendra leikmanna sem má hafa í hópnum.
Úrúgvæinn hefur meðal annars verið orðaður við Liverpool, Chelsea, Newcastle, Barcelona og AC Milan auk félaga í Tyrklandi.
Samkvæmt Fabrizio Romano er Nunez hins vegar langt kominn í viðræðum við Diriyah og stefnir því á að vera áfram í Sádi-Arabíu.
Diriyah hefur farið upp um tvær deildir á jafnmörgum árum og leikur nú í fyrsta sinn í efstu deild. Bruno Lage, fyrrverandi stjóri Wolves, tók nýverið við liðinu.