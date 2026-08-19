Frábærar fréttir af Frey og hans lærisveinum

Amin Chiakha er endanlega genginn til liðs við norska félagið Rosenborg frá FC Kaupmannahöfn.
Norska félagið staðfesti kaupin í morgun en Chiakha hafði verið þar á láni frá FCK. Samkvæmt Tipsbladet greiðir Rosenborg rúmar 700 milljónir íslenskra króna fyrir framherjann, sem er metupphæð hjá félaginu.
Chiakha er tvítugur og hefur skorað tíu mörk í 18 leikjum fyrir Rosenborg í sumar. Hann skrifar undir fjögurra og hálfs árs samning.
Chiakha er alinn upp í Danmörku en á alsírskan föður og valdi að spila fyrir landslið þjóðarinnar.
Freyr Alexandersson er auðvitað þjálfari Rosenborg og Alfreð Finnbogason yfirmaður knattspyrnumála. Freyr hefur farið frábærlega af stað með liðið frá því hann tók við um mitt sumar og snúið gengi þessa sögufræga liðs við.