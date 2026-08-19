Fjórða tilboðið frá Sádí Arabíu á leið í enska framherjann

Aston Villa býst við fjórða tilboði frá Al Hilal í framherjann Ollie Watkins.
Samkvæmt Daily Mail er hinn 30 ára gamli enski landsliðsmaður opinn fyrir því að fara til Sádi-Arabíu, en Villa hefur hingað til hafnað öllum tilboðum og vill halda honum.
Síðasta tilboð Al Hilal hljóðaði upp á 38 milljónir punda og var því hafnað á þriðjudagskvöld.
Villa fylgist áfram með Nicolas Jackson hjá Chelsea og gæti leitað að nýjum framherja ef Watkins fer.
Félagið hefur þegar staðfest komu Matteo Ruggeri frá Atletico Madrid og markvarðarins Zion Suzuki frá Parma.
Þá er Aaron Wan-Bissaka einnig á leið til Villa á láni frá West Ham, með möguleika á að kaupin verði síðar skyldubundin fyrir um 18 milljónir punda.