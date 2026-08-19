Enskt félag gæti fengið þunga refsingu

Sheffield United gæti fengið 12 stiga frádrátt í ensku B-deildinni eftir að fjárfestingafélagið sem keypti knattspyrnufélagið var tekið til gjaldþrotaskipta.
COH Sports Bidco Limited keypti Sheffield United fyrir rúmlega 100 milljónir punda í desember 2024 en skuldaði fyrrverandi eigendum enn um 35 milljónir. Félagið var tekið til gjaldþrotaskipta fyrir dómi í vikunni.
Málið er þó flókið þar sem hlutabréf Sheffield United voru færð yfir í nýtt félag í júní. Enska deildarkeppnin, EFL, rannsakar málið og gæti komist að þeirri niðurstöðu að félögin séu nægilega tengd til að refsa liðinu.
Í versta falli gæti það þýtt 12 stiga frádráttur.