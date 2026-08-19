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DV
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Enskt félag gæti fengið þunga refsingu

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 09:30
Frá Bramall Lane, heimavelli Sheffield United.

Sheffield United gæti fengið 12 stiga frádrátt í ensku B-deildinni eftir að fjárfestingafélagið sem keypti knattspyrnufélagið var tekið til gjaldþrotaskipta.

COH Sports Bidco Limited keypti Sheffield United fyrir rúmlega 100 milljónir punda í desember 2024 en skuldaði fyrrverandi eigendum enn um 35 milljónir. Félagið var tekið til gjaldþrotaskipta fyrir dómi í vikunni.

Málið er þó flókið þar sem hlutabréf Sheffield United voru færð yfir í nýtt félag í júní. Enska deildarkeppnin, EFL, rannsakar málið og gæti komist að þeirri niðurstöðu að félögin séu nægilega tengd til að refsa liðinu. 

Í versta falli gæti það þýtt 12 stiga frádráttur.

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