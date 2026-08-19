Eiður Smári ráðinn til KA

KA hefur tilkynnt að félagið hafi ráðið Eið Smára Guðjohsen til starfa.
Eiður kemur inn í þjálfarateymi karlaliðsins og mun vinna með Hallgrími Jónassyni að því að hjálpa því í fallbaráttu Bestu deildarinnar.
Knattspyrnuferil Eiðs Smára þekkja allir en hann hefur áður verið aðalþjálfari FH og aðstoðarþjálfari íslenska karlalandsliðsins.
KA er í 11. sæti, fallsæti, í Bestu deildinni. Liðið mætir KR á heimavelli í næsta leik.
Samhliða komu Eiðs Smára verður breyting á þjálfarateymi meistaraflokks karla þar sem Atli Sveinn Þórarinsson stígur út úr teyminu og mun einbeita kröftum sínum að 2. flokki karla og afreksstarfi KA.
Tilkynning KA
Eiður Smári Guðjohnsen gengur til liðs við þjálfarateymi meistaraflokks KA í knattspyrnu karla og mun vinna með Hallgrími Jónassyni og teyminu í þeirri mikilvægu baráttu sem framundan er.
Eið Smára þarf vart að kynna fyrir íslenskum knattspyrnuáhugamönnum enda einn besti knattspyrnumaður sem Ísland hefur átt. Á glæsilegum ferli sínum varð hann meðal annars tvívegis Englandsmeistari með Chelsea auk þess sem hann vann Meistaradeild Evrópu og spænska meistaratitilinn með Barcelona. Þá lék Eiður 88 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skoraði í þeim 26 mörk.
Undanfarin ár hefur Eiður nýtt umfangsmikla reynslu sína úr knattspyrnunni bæði við þjálfun og sem sérfræðingur á ýmsum sviðum íþróttarinnar. Hann hefur meðal annars gegnt stöðu aðstoðarþjálfara A-landsliðs Íslands og U21 árs landsliðsins auk þess sem hann stýrði FH sem aðalþjálfari í Bestu deild karla.
Samhliða komu Eiðs Smára verður breyting á þjálfarateymi meistaraflokks karla þar sem Atli Sveinn Þórarinsson stígur út úr teyminu og mun einbeita kröftum sínum að 2. flokki karla og afreksstarfi KA.
Hjörvar Maronsson, formaður knattspyrnudeildar KA, fagnar komu Eiðs Smára og segir hana endurspegla þann metnað sem ríkir innan félagsins.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Eið Smára til liðs við okkur. Hann býr yfir gríðarlegri reynslu og þekkingu á knattspyrnu sem við teljum að muni nýtast okkur vel í þeim mikilvægu verkefnum sem fram undan eru. Að fá mann með hans bakgrunn og reynslu inn í þjálfarateymið eru skýr skilaboð um þann metnað sem við höfum fyrir KA. Það er hörð barátta fram undan og við ætlum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að ná okkur úr þeirri erfiðu stöðu sem við höfum komið okkur í,“ segir Hjörvar.
KA leikur nú sitt tíunda tímabil í röð í efstu deild karla og er það lengsta samfellda vera félagsins í deild þeirra bestu. Átta leikir eru eftir af tímabilinu og má lítið út af bregða til að félagið haldi ekki áfram sæti sínu í deild hinna bestu.
„Nú þurfum við öll að leggjast á eitt. Það er hörð og mikilvæg barátta fram undan og á svona tímapunkti skiptir öllu máli að félagið standi saman. Leikmenn, þjálfarar, starfsfólk, sjálfboðaliðar og stuðningsfólk – við höfum öll hlutverki að gegna. Það eru átta leikir eftir og við ætlum að mæta þeim verkefnum af fullum krafti og gera allt sem við getum til að tryggja áframhaldandi veru KA í efstu deild,“ segir Hjörvar.
Næsti leikur strákanna er heimaleikur gegn KR á sunnudaginn. Nú skiptir öllu máli að KA menn standi saman og styðji strákana í baráttunni sem framundan er.