City opnar samtalið

Manchester City hefur hafið viðræður við Bournemouth um kaup á miðjumanninum Alex Scott.
City þarf að styrkja miðjuna eftir að Rodri gekk til liðs við Barcelona en Bernardo Silva og Tijjani Reijnders hafa einnig yfirgefið félagið. Þá gæti Nico Gonzalez verið á förum til Newcastle.
Samkvæmt blaðamanninum Nicolo Schira hefur City nú sett sig í samband við Bournemouth vegna Scott, sem er metinn á um 80 milljónir punda. Þessi 22 ára gamli Englendingur lék 37 leiki í úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og hefur einnig verið orðaður við Manchester United, Arsenal, Tottenham og Chelsea.
Scott er þó ekki eina skotmark City. Félagið vinnur einnig að kaupum á hinum 18 ára Ayyoub Bouaddi frá Lille en Frakkarnir vilja um 85 milljónir punda fyrir hann. City hefur einnig áhuga á Enzo Fernandez hjá Chelsea en verðmiðinn, yfir 120 milljónir punda, gæti reynst of hár.