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DV
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Chelsea hækkar verðmiðann á Enzo en þetta eru mögulegir arftakar ef City tekst að kaupa hann

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 20. ágúst 2026 09:00
Getty Images

Manchester City hefur ekki gefið upp vonina um að kaupa Enzo Fernandez frá Chelsea en Lundúnaliðið vill nú meira en 120 milljónir punda fyrir miðjumanninn.

Chelsea hafði áður sett 120 milljóna punda verðmiða á Fernandez og gaf City frest til að ganga frá kaupunum. Sá frestur rann út og samkvæmt Telegraph hefur Chelsea nú hækkað kröfurnar.

City leitar að miðjumanni eftir brottför Rodri til Barcelona og hefur áfram mikinn áhuga á Argentínumanninum.

Chelsea er þegar farið að skoða mögulega arftaka Fernandez ef svo fer að hann verði seldur. Alex Scott hjá Bournemouth er ofarlega á lista en Martin Zubimendi hjá Arsenal hefur einnig verið nefndur og kemur vel til greina.

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