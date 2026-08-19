Búið að rifta samningi Paul Pogba

Paul Pogba hefur yfirgefið Monaco eftir að félagið og leikmaðurinn komust að samkomulagi um að rifta samningi hans.
Hinn 33 ára gamli Pogba gekk til liðs við Monaco í júní 2025 á tveggja ára samningi eftir að hafa yfirgefið Juventus og snúið aftur eftir 18 mánaða lyfjabann.
Tímabilið hjá Monaco gekk þó illa vegna meiðsla. Pogba lék aðeins sex keppnisleiki fyrir félagið, samtals 115 mínútur, áður en hann meiddist aftur á vinstra læri á undirbúningstímabilinu í þessum mánuði.
Monaco segir að markmiðin sem sett voru þegar Pogba kom til félagsins hafi aðeins náðst að hluta.
Samningur hans átti að gilda til sumarsins 2027 en hefur nú verið felldur úr gildi.
Pogba, sem varð heimsmeistari með Frakklandi árið 2018, er því laus allra mála og getur samið við nýtt félag.