Brast í grát yfir tilhugsuninni um að flytja til landsins - „Ég er í algjöru panikki“

Kærasta nýjasta leikmanns Chelsea, Pep Chavarria, brast í grát þegar hún ræddi möguleikann á að flytja með honum til London.
Chavarria gekk nýverið til liðs við Chelsea frá Rayo Vallecano á Spáni fyrir 18 milljónir punda en kærasta hans, spænski áhrifavaldurinn Pawgli, hefur byggt upp sinn feril í Madríd og er ekki viss um að hún fylgi honum til Englands.
„Með því að flytja til London er ég að vissu leyti að fórna mínum ferli. Hann er með sína vinnu og ég mína. Ég lifi ekki á kærastanum mínum,“ sagði Pawgli, sem er með yfir 1,1 milljón fylgjenda á TikTok.
Hún segist eiga fjölskyldu, vini og atvinnuferil í Madríd og hafi jafnvel íhugað fjarsamband. Á sama tíma langi hana að upplifa ævintýrið í London með Chavarria.
„Ég er í algjöru panikki því þetta er mjög erfið ákvörðun. Ég elska hann og vil byggja upp framtíð og fjölskyldu með honum.“