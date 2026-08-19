Arsenal tekur upp veskið - Kaup á Ezri Konsa nánast klár

Arsenal er að nálgast samkomulag um kaup á Ezri Konsa, varnarmanni Aston Villa og enska landsliðsins.
David Ornstein hjá The Athletic greinir frá því að hinn 28 ára gamli Konsa hafi verið ofarlega á óskalista Arsenal í allt sumar og að viðræður milli félaganna hafi tekið miklum framförum.
Forráðamenn Arsenal og Aston Villa hafa meðal annars átt í beinum viðræðum á eigendastigi til að minnka bilið á milli verðmats félaganna á leikmanninum.
Konsa hefur verið lykilmaður hjá Villa undanfarin ár og getur bæði leikið sem miðvörður og hægri bakvörður.
Arsenal vill styrkja varnarlínuna enn frekar fyrir komandi tímabil og virðist nú vera að færast nær því að landa Konsa.
Ekki kemur fram hvert endanlegt kaupverð yrði, en viðræður eru sagðar langt komnar.