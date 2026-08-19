Arsenal tekið ákvörðun varðandi ungstirni sitt

Arsenal vill frekar lána Ethan Nwaneri en selja hann í sumar og telur félagið að reglulegur spiltími sé lykilatriði fyrir þróun hans ferils.
Nwaneri er 19 ára og átti erfitt uppdráttar á láni hjá Marseille á síðustu leiktíð. Fulham og Everton hafa sýnt honum áhuga í sumar auk RB Leipzig og fleiri félaga í Evrópu.
Mikel Arteta vill halda Nwaneri til lengri tíma en viðurkennir að Arsenal geti ekki haft hann áfram nema hann fái nægan spiltíma.
„Ég vil hafa hann hjá félaginu en við verðum líka að hugsa um hvað er best fyrir leikmanninn til lengri tíma. Ethan þarf að spila fótbolta. Ef hann verður hér verðum við að geta tryggt honum þessar mínútur,“ sagði Arteta.
Nwaneri var utan hóps þegar Arsenal vann Manchester City í Samfélagsskildinum um helgina.
Félagið er hins vegar frekar tilbúið að selja Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli, en sá síðarnefndi vill annað hvort vera áfram hjá Arsenal eða fara til félags í einni af sterkustu deildum Evrópu.