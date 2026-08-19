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DV
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Arsenal reynir að kaupa tvo leikmenn frá Manchester United

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 19. ágúst 2026 14:00
Habeeb Ogunneye

Arsenal vinnur að því að fá tvo unga leikmenn Manchester United til félagsins.

Samkvæmt Sam Dean hjá Telegraph hefur Arsenal mikinn áhuga á James Scanlon og Habeeb Ogunneye og er félagið sagt verða sífellt bjartsýnna á að geta gengið frá samningum við þá báða.

Scanlon er 19 ára gamall miðjumaður sem hefur verið hluti af unglingastarfi United, á meðan hinn 20 ára gamli Ogunneye er varnarmaður.

Arsenal hefur lagt mikla áherslu á að safna efnilegum ungum leikmönnum undanfarin ár og virðist nú horfa til akademíu Manchester United eftir frekari styrkingu.

Ekki kemur fram hversu langt viðræðurnar eru komnar eða hvaða upphæðir gætu verið í spilunum.

Ef af félagaskiptunum verður myndu þeir Scanlon og Ogunneye væntanlega fyrst og fremst styrkja framtíðarhóp Arsenal.

 

 

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