Arsenal reynir að kaupa tvo leikmenn frá Manchester United

Arsenal vinnur að því að fá tvo unga leikmenn Manchester United til félagsins.
Samkvæmt Sam Dean hjá Telegraph hefur Arsenal mikinn áhuga á James Scanlon og Habeeb Ogunneye og er félagið sagt verða sífellt bjartsýnna á að geta gengið frá samningum við þá báða.
Scanlon er 19 ára gamall miðjumaður sem hefur verið hluti af unglingastarfi United, á meðan hinn 20 ára gamli Ogunneye er varnarmaður.
Arsenal hefur lagt mikla áherslu á að safna efnilegum ungum leikmönnum undanfarin ár og virðist nú horfa til akademíu Manchester United eftir frekari styrkingu.
Ekki kemur fram hversu langt viðræðurnar eru komnar eða hvaða upphæðir gætu verið í spilunum.
Ef af félagaskiptunum verður myndu þeir Scanlon og Ogunneye væntanlega fyrst og fremst styrkja framtíðarhóp Arsenal.