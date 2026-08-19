Áhugaverð nöfn bætast í hóp BBC fyrir veturinn

BBC hefur bætt fjórum nýjum sérfræðingum við hinn geysivinsæla þátt Match of the Day fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni.
Thomas Frank, Ashley Young, Robbie Keane og Toby Alderweireld bætast í hópinn en Frank vakti meðal annars athygli fyrir góða frammistöðu sem sérfræðingur BBC á HM í sumar.
Alan Shearer, Wayne Rooney, Joe Hart, Micah Richards, Ellen White, Steph Houghton, Danny Murphy og Ashley Williams halda áfram í þættinum.
Nokkur kunnugleg nöfn vantaði hins vegar á lista BBC, þar á meðal Martin Keown, Dion Dublin, Shay Given, Stephen Warnock, Nedum Onuoha og Theo Walcott. Samkvæmt The Athletic hafa Given, Onuoha og Walcott þó einfaldlega ekki enn skrifað undir nýja samninga.
Match of the Day snýr aftur á laugardagskvöld en Kelly Cates, Mark Chapman og Gabby Logan halda áfram að skiptast á að stýra þættinum.