West Ham hafnaði tilboði úr ensku úrvalsdeildinni

Aston Villa hefur áhuga á að fá Aaron Wan-Bissaka frá West Ham en Lundúnafélagið hefur hafnað tilboði Villa, sem vildi fá hann á láni.
West Ham er opið fyrir því að selja þennan 28 ára gamla bakvörð á um 25 milljónir punda en Villa vill ekki ganga að þeim verðmiða að svo stöddu.
Unai Emery vill styrkja hægri bakvarðarstöðuna og auka samkeppnina við Matty Cash. Villa hafði einnig skoðað Emerson Royal hjá Flamengo en ekkert varð af þeim skiptum.
Wan-Bissaka lék 25 deildarleiki með West Ham á síðustu leiktíð þegar liðið féll úr ensku úrvalsdeildinni. Kyle Walker-Peters tók sæti hans undir lok tímabilsins og Wan-Bissaka byrjaði aðeins tvo af síðustu sjö leikjunum.
Wan-Bissaka kom til West Ham frá Manchester United árið 2024 og hefur leikið 65 leiki fyrir félagið. Hann lék áður 190 leiki fyrir United.