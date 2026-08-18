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Valur staðfestir félagaskipti Bjarna til Svíþjóðar

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 18. ágúst 2026 09:29
Bjarni Mark.

Bjarni Mark Antonsson er að ganga í raðir sænska félagsins Trelleborg. 

Bjarni gekk til liðs við Val fyrir tímabilið 2024 og hefur verið í stóru hlutverki hjá liðinu síðan, ásamt því að aðstoða við þjálfun í 3.flokki karla. 

Bjarni sjálfur sendir eftirfarandi kveðju. "Takk kærlega fyrir mig Valur. Ég er mjög þakklátur að hafa kynnst öllu því frábæra fólki sem að vinnur fyrir og er í kringum íþróttafélagið Val. Að lokum vil ég þakka samherjum mínum fyrir tímann, magnaður hópur sem gekk í gegnum mikið saman og ég tek með mér vini til lífstíðar."


 

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