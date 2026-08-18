United í viðræðum við Bruno um nýjan samning - Kemur ekki til greina að selja í sumar

Manchester United hefur lagt fram nýtt samningstilboð til Bruno Fernandes og vill halda fyrirliðanum á Old Trafford til lengri tíma.
Samkvæmt Fabrizio Romano var tillagan send til Fernandes í maí og viðræður standa enn yfir um lengd samnings, laun og 65 milljóna evra riftunarákvæði sem er í núverandi samningi hans.
Fernandes hefur verið orðaður við Galatasaray að undanförnu en Romano segir að engin slík félagaskipti séu fyrirhuguð í sumar.
Afstaða Manchester United er skýr og félagið vill að hinn portúgalski miðjumaður verði áfram.
Fernandes hefur verið einn mikilvægasti leikmaður United undanfarin ár og ber fyrirliðabandið hjá félaginu.
Næstu vikur gætu því ráðið miklu um framtíð hans, en United vonast til að ná samkomulagi um nýjan langtímasamning áður en núverandi samningur færist nær lokum.