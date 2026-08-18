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DV
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United fylgist enn grannt með miðjumanninum en það er komin samkeppni

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 19. ágúst 2026 07:00
Getty Images

Chelsea og Manchester United hafa bæði áhuga á Manu Kone, miðjumanni Roma.

Ítalska blaðið Gazzetta dello Sport segir að félögin fylgist grannt með hinum 25 ára gamla Frakka. Félög í Sádi-Arabíu hafa einnig sýnt honum áhuga.

Atletico Madrid bauð nýverið 36,5 milljónir punda í Kone en Roma hafnaði tilboðinu og vill fá rúmar 43 milljónir punda fyrir leikmanninn.

United hefur skoðað Kone um nokkurt skeið og kannað möguleikann á kaupum. 

Félagið hefur þegar fengið Youri Tielemans og Andrey Santos í sumar en Michael Carrick vill bæta enn einum miðjumanni við hópinn.

Kone hefur leikið með Roma frá árinu 2024 og er samningsbundinn félaginu til 2029.

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