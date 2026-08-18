United fylgist enn grannt með miðjumanninum en það er komin samkeppni

Chelsea og Manchester United hafa bæði áhuga á Manu Kone, miðjumanni Roma.
Ítalska blaðið Gazzetta dello Sport segir að félögin fylgist grannt með hinum 25 ára gamla Frakka. Félög í Sádi-Arabíu hafa einnig sýnt honum áhuga.
Atletico Madrid bauð nýverið 36,5 milljónir punda í Kone en Roma hafnaði tilboðinu og vill fá rúmar 43 milljónir punda fyrir leikmanninn.
United hefur skoðað Kone um nokkurt skeið og kannað möguleikann á kaupum.
Félagið hefur þegar fengið Youri Tielemans og Andrey Santos í sumar en Michael Carrick vill bæta enn einum miðjumanni við hópinn.
Kone hefur leikið með Roma frá árinu 2024 og er samningsbundinn félaginu til 2029.