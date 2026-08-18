Þolandi árásarinnar á Tenerife tjáir sig í fyrsta sinn - Gerðu grín að hárleysi hans áður en þeir gengu í skrokk á honum

Knattspyrnumaðurinn Maikel Mesa var fyrr í sumar dæmdur í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás á dómara í spænska réttarkerfinu á Tenerife.
Dómarinn ræddi árásina í fyrsta sinn opinberlega við sjónvarpsstöð á eyjunni en hann kaus að koma ekki fram undir nafni. Hann segist hafa verið einn á gangi þegar hópur manna fór að kalla hann „sköllóttan“ og móðga hann með öðrum hætti áður en ráðist var á hann.
Maðurinn segist hafa gert árásarmönnunum grein fyrir því að hann væri dómari en það hafi engu breytt. Fjórir hafi ráðist á hann og segist hann enn finna fyrir verkjum í nefi og hálsi eftir árásina.
Eftir fyrri árásina hringdi hann í neyðarlínuna og elti mennina með símann á lofti til að ná skráningarnúmeri bifreiðar þeirra. Þá segir hann að ráðist hafi verið á sig öðru sinni á bílastæði.
Mesa og tveir aðrir menn voru dæmdir í átta mánaða fangelsi en þar sem þeir höfðu allir hreina sakaskrá fyrir var refsingin skilorðsbundin til tveggja ára.
Mesa var einnig gert að greiða 600 evra sekt en hefur að sögn dómarans ekki enn beðist afsökunar.
Mesa var á mála hjá knattspyrnuliði Tenerife og lykilmaður þar þegar liðið komst upp úr spænsku C-deildinni og í B-deildina í vor. Eftir árásina losaði félagið sig hins vegar við hann.