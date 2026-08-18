Staðfesta kaupin á Rodri sem segir draum vera að rætast

Barcelona hefur staðfest kaup á Rodri frá Manchester City.
Spænski miðjumaðurinn kostar Barcelona um 65 milljónir punda með mögulegum viðbótargreiðslum og hefur hann skrifað undir samning til sumarsins 2030.
„Þetta er draumur að rætast. Ég er gríðarlega ánægður og spenntur fyrir því að byrja að vinna með nýju liðsfélögunum,“ sagði Rodri við komuna til Barcelona.
Rodri er þrítugur og kemur til félagsins eftir sjö ár hjá Manchester City þar sem hann vann tólf stóra titla, þar á meðal Meistaradeildina og ensku úrvalsdeildina fjórum sinnum.
Hann vann Ballon d'Or árið 2024 og var valinn besti leikmaður HM í sumar þegar Spánn varð heimsmeistari. Rodri bætist nú við sterka miðju Barcelona þar sem fyrir eru meðal annars Pedri, Gavi og Dani Olmo.