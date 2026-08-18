Skoða nú þvag starfsmanna sinna á hverjum degi - Endurbætur sem kostuðu 5 milljarða

Ipswich Town hefur tekið upp óvenjulega en hátæknilega aðferð til að fylgjast með ástandi leikmanna sinna fyrir komandi tímabil.
Félagið hefur lokið 30 milljóna punda endurbótum á Playford Road æfingasvæðinu og meðal nýjunga eru sérstök þvagskálar með stafrænum skjám.
Leikmenn þurfa að skrá sig inn áður en þeir nota þær og getur starfsfólk félagsins þannig fylgst hratt með vökvastigi þeirra og brugðist við ef þess þarf.
Æfingasvæðið hafði lengi verið gagnrýnt fyrir úreltar aðstæður, en nú segir stjórnarformaðurinn Mark Ashton að svæðið sé með því besta sem gerist í austurhluta Englands.
„Það er ekkert þessu líkt hér í kring. Maður þarf líklega alla leið til Tottenham til að finna eitthvað á þessu stigi,“ sagði Ashton.
Hann telur einnig að betri aðstaða hjálpi félaginu að laða að nýja leikmenn.
Ipswich er nýliði í ensku úrvalsdeildinni og vonast til að fjárfestingin hjálpi liðinu að halda sér uppi.