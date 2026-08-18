Sjáðu eldræðu Wilshere sem vekur athygli - „Ég hlýt að vera orðinn eitthvað fokking klikkaður“

Jack Wilshere hélt heldur betur kraftmikla hálfleiksræðu þegar Luton sneri 1-3 stöðu í 4-3 sigur gegn Reading í ensku C-deildinni um helgina.
Reading hafði skorað þrjú mörk eftir skyndisóknir fyrir hlé og Wilshere, stjóri Luton, var allt annað en sáttur.
„Ég hlýt að vera orðinn eitthvað fokking klikkaður. Ég er búinn að eyða sex fokking vikum í að segja ykkur að við töpum stigum gegn liðum sem beita skyndisóknum. Hvað gerist svo í fyrsta leik? Við fáum á okkur þrjú fokking mörk,“ sagði Wilshere meðal annars.
„Þetta er ennþá í okkar höndum. Við getum skorað tvö á tíu fokking mínútum og klárað þá. En kommon strákar, verum fokking menn og gerum þetta.“
Orð hans virkuðu því Luton jafnaði innan sjö mínútna frá upphafi síðari hálfleiks áður en Gideon Kodua tryggði liðinu 4-3 sigur á 97. mínútu.
Myndband af ræðu Wilshere hefur farið víða á samfélagsmiðlum og stuðningsmenn eru margir hverjir sannfærðir um að þessi fyrrum miðjumaður Arsenal eigi bjarta framtíð fyrir sér sem knattspyrnustjóri.
🚨Former Arsenal star Jack Wilshere is now manager of Luton Town
Luton was trailing 1-3 at halftime before coming back to win 4-3 after Wilshere’s locker room talk pic.twitter.com/pPe0uSk74g
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 17, 2026