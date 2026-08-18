Samskipti Grealish við stuðningsmann vekja athygli - Myndband

Jack Grealish sló á létta strengi við stuðningsmann Cardiff eftir að hafa mætt á leik liðsins gegn Wrexham í gær.
Grealish var á meðal áhorfenda á Cardiff City Stadium til að fylgjast með æskuvini sínum Callum Robinson, leikmanni Cardiff. Þeir léku saman í akademíu Aston Villa á sínum tíma.
Eftir leikinn spurði stuðningsmaður Cardiff Grealish hvort hann væri að ganga til liðs við félagið á láni eða til frambúðar.
„Ég veit það ekki enn!“ svaraði Grealish léttur áður en hann gekk á brott. Myndband af samskiptunum hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
Framtíð hins þrítuga Grealish er óljós en hann er kominn aftur til Manchester City eftir að hafa verið á láni hjá Everton á síðustu leiktíð.
Hann kom inn á í 3-0 tapi City gegn Arsenal í leiknum um Samfélagsskjöldinn á sunnudag og Enzo Maresca, stjóri City, útilokaði það ekki eftir leik að kappinn færi áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.