Rooney segir Rashford að gera þetta til að vinna stuðningsmennina aftur á sitt band

Wayne Rooney segir Marcus Rashford hafa fengið annað tækifæri hjá Manchester United og að það sé alfarið undir honum komið að nýta það.
Rashford sneri aftur til United í sumar eftir lánsdvalir hjá Aston Villa og Barcelona og lék um helgina sinn fyrsta leik fyrir félagið í 20 mánuði. Rooney var þó ekki hrifinn af líkamstjáningu hans.
„Við vitum að hann hefur hæfileikana. Spurningin fyrir mér er hvort hann hafi hungrið og hvort hann vilji spila fyrir Manchester United,“ sagði Rooney.
Hann segir Rashford fyrst og fremst þurfa að vinna stuðningsmennina aftur á sitt band með vinnusemi og jákvæðari líkamstjáningu.
„Þú getur átt slæman leik, tapað boltanum og gert mistök. En ef stuðningsmennirnir sjá þig leggja hart að þér fyrir liðið þá sætta þeir sig við það að vissu marki.“
Rooney telur meira að segja að Rashford, sem hefur skorað 138 mörk fyrir United, sé eini núverandi leikmaður félagsins sem geti slegið markamet sitt upp á 253 mörk.
„Hann er frá Manchester, stuðningsmaður United og hefur nú tækifæri til að byrja aftur. Það væri galið að vilja fara eitthvað annað. Hann hefur engan annan eftir til að kenna um. Nú þarf hann sjálfur að taka ábyrgð.“